Г. Харьков Крупная компания, которая занимается оптовыми и розничными продажами приглашает на работу программиста C#: Требования: Языки программирования, инструментарий: 1. C#, Delphi; 2. MS SQL, Firebird(Interbase); 3.PHP; ------------------- среды разработки: - MS Visual Studio; - Borland Delphi ------------------- операционные системы cемейства: Мicrosoft, Linux, Mac. Платформы: Windows 2003 Server, Windows ...
Требуется опытный системный С++ winapi программист
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Развивающейся аутсорсинг компании требуется опытный системный С++ winapi программист удалённо
оплата от 800$ до 2000$ (после собеседования и знаний по пунктам ниже), ежемесячный рост
Пожалуйста, при отправке резюме в аську, ответьте на все эти вопросы
1.глубокое знание архитектуры windows
2.азы асемблера + дизассемблирования
3.опыт отладки программ в дебагерах и тд
4.опыт работы с хуками, методами инжектов в процесс и тд обязателен! через GetProccAdress. писали ли чтото в этом духе ?
5.кодинг на чистом винапи
6.занятость,обременены ли какой ещё работой ? или в данный момент в поиске работы ?
7. уровень знания языка английского,желательно поподробнее об этом
8.написание драйверов
9.опыт программирования возможно в каждом вопросе выше (отвечайте через 9.1 9.2 и тд)
10.возраст
11.город
просьба стучатся в аську 134828229 сразу с ответом на эти вопросы или на емейл [email protected]
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