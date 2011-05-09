Развивающейся аутсорсинг компании требуется опытный системный С++ winapi программист удалённо

оплата от 800$ до 2000$ (после собеседования и знаний по пунктам ниже), ежемесячный рост

Пожалуйста, при отправке резюме в аську, ответьте на все эти вопросы

1.глубокое знание архитектуры windows

2.азы асемблера + дизассемблирования

3.опыт отладки программ в дебагерах и тд

4.опыт работы с хуками, методами инжектов в процесс и тд обязателен! через GetProccAdress. писали ли чтото в этом духе ?

5.кодинг на чистом винапи

6.занятость,обременены ли какой ещё работой ? или в данный момент в поиске работы ?

7. уровень знания языка английского,желательно поподробнее об этом

8.написание драйверов

9.опыт программирования возможно в каждом вопросе выше (отвечайте через 9.1 9.2 и тд)

10.возраст

11.город

просьба стучатся в аську 134828229 сразу с ответом на эти вопросы или на емейл [email protected]