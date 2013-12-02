Требуется java специалист на удаленную работу на полную занятость для разработки системы анализа байт-кода.; Основные требования: - Понимание байт-кода и механизмов его генерации компилятором Java; - Знание спецификации JVM; ...
Требуется программист Vizual C++
Нам нужен программист для работы с исходным кодом , оплата гарантируется. Занятость : временно или постоянно, по договоренности.
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