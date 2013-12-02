Требуется программист Vizual C++

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки183 просмотра

Нам нужен программист для работы с исходным кодом , оплата гарантируется. Занятость : временно или постоянно, по договоренности.

11 лет назад
Adista
54 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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