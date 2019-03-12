Видео сервер

Системное программированиеЗакрытнет заявок138 просмотров
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Если вкратце, то у нас есть видеосервер, реализованный через webrtc (https://webrtc.org/). С ним все в порядке по коду, вот только он не запускается :)

Скорее всего, видеосервер подхватывался другим приложением, которое запускал maven. Но сейчас этот момент не работает по неизвестной причине. 

Видимо какие-то внутренние проблемы проекта на уровне java. 

5 лет назад
proectxz
Сергей 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв