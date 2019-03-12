Разработать Web интерфейс для просмотра видеороликов (mjpeg\h264)

Описание: создать интерфейс, доступный из браузера на ПК для просмотра имеющихся в базе видеофайлов. (файлы разделены по 5 секунд)

Зачем: промежуточный этап разработки ПО. В настоящее время для целей отладки. В будущем станет основным интерфейсом работы и управления

Используемые технологии (можно другое, по согласованию): NodeJS, Express, Bootstrap, PgSQL, Docker

Логика:

Страница авторизации (логин:пароль. В базе просто храним таблицу с хэшированными данными)

Основная страница

На основной странице у нас есть элементы:

а. Список источников

б. Список назначений

в. Список видео файлов (по 5 секунд)

г. Плеер файлов

д. Чекбоксы: автоматические проигрывание\автообновление списка

е. Кнопка: обновить список; управлением проигрывателем (старт\стоп, перемотка, шкала времени)

В качестве плеера можно задействовать, например, https://github.com/131/h264-live-player

Применение:

https://medium.com/@daspinola/video-stream-with-node-js-and-html5-320b3191a6b6

https://github.com/daspinola/video-stream-sample

Вид готвого приложения (прототип) - https://www.justinmind.com/usernote/tests/39615228/39618184/39618186/index.html

Дамп базы: https://drive.google.com/file/d/1y5fZeliKIydL0PYpPPuQ7uSENoDShuto/view?usp=sharing

Результат сдаем в виде готового Docker контейнера, который работает.