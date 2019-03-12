Требуется специалист по аналитике.Нужно вывести аналитику Power BI, чтобы можно было наглядно смотреть и фигурировать всеми данными, строить графики, выводить разные комбинации и тд. Работаем через амосрм. Файл в который подтягиваются все данные у нас ...
Разработать Web интерфейс для просмотра видеороликов (mjpeg\h264)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание: создать интерфейс, доступный из браузера на ПК для просмотра имеющихся в базе видеофайлов. (файлы разделены по 5 секунд)
Зачем: промежуточный этап разработки ПО. В настоящее время для целей отладки. В будущем станет основным интерфейсом работы и управления
Используемые технологии (можно другое, по согласованию): NodeJS, Express, Bootstrap, PgSQL, Docker
Логика:
- Страница авторизации (логин:пароль. В базе просто храним таблицу с хэшированными данными)
- Основная страница
а. Список источников
б. Список назначений
в. Список видео файлов (по 5 секунд)
г. Плеер файлов
д. Чекбоксы: автоматические проигрывание\автообновление списка
е. Кнопка: обновить список; управлением проигрывателем (старт\стоп, перемотка, шкала времени)
В качестве плеера можно задействовать, например, https://github.com/131/h264-live-player
Применение:
https://medium.com/@daspinola/video-stream-with-node-js-and-html5-320b3191a6b6
https://github.com/daspinola/video-stream-sample
Вид готвого приложения (прототип) - https://www.justinmind.com/usernote/tests/39615228/39618184/39618186/index.html
Дамп базы: https://drive.google.com/file/d/1y5fZeliKIydL0PYpPPuQ7uSENoDShuto/view?usp=sharing
Результат сдаем в виде готового Docker контейнера, который работает.
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