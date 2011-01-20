Нужно настроить удаленный бекап и крон джоб. + не работает библиотека GD, нужны советы сопровождение как это сделать. Обязательно наличие голосового скайп для получения консультаций. Мой скайп BrndCrte.
Задача для программиста на СИ
Задача съэмулировать браузер на одном сайте.
Оставляйте ваши контакты, поработаем.
Приложение не десктопное, под юникс-систему
Заявки фрилансеров
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