Определения процесса передачи и обработки данных

Доброго всем времени суток, необходим человек хорошо разбирающийся в реверс-инжиниринге, для то того что бы "подсмотреть" процесс сериализации/десериализации данных + алгоритм кодирования 1-го значения, которое участвует в передаче. То есть, есть определенное приложения - клиент, написанное на с++, ничем не упакованное, оно логинется, и передает/ принимает 3-4 HTTP запроса(over SSL), сериализирую данные при передачи и десириализируя ответ от сервера, и именно этот алгоритм сериализации/десериализации данных нужно разобрать(данные получаются в бинарном ввиде). Есть свои небольшие наработки, которыми поделюсь с исполнителем.