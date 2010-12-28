Нужен специалист по нет кат, выявить ошибки в установке сайта на движок( генерирует дубли некоторых страниц) и исправить . Но очень хотелось бы, чтобы адреса страниц остались без изменений, т.к ведется оптимизация. ...
Определения процесса передачи и обработки данных
Доброго всем времени суток, необходим человек хорошо разбирающийся в реверс-инжиниринге, для то того что бы "подсмотреть" процесс сериализации/десериализации данных + алгоритм кодирования 1-го значения, которое участвует в передаче. То есть, есть определенное приложения - клиент, написанное на с++, ничем не упакованное, оно логинется, и передает/ принимает 3-4 HTTP запроса(over SSL), сериализирую данные при передачи и десириализируя ответ от сервера, и именно этот алгоритм сериализации/десериализации данных нужно разобрать(данные получаются в бинарном ввиде). Есть свои небольшие наработки, которыми поделюсь с исполнителем.
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