Программное переключение Bluetooth гарнитур

Разрабатывается обучающая система, в которой "учитель" должен голосом поочередно общаться с "учениками".

Ученики имеют Bluetooth гарнитуры, иного оборудования у них нет.

Сейчас необходимо:

Обеспечить программное (со стороны учителя) переключение на гарнитуры учеников.

При этом пока нет ограничений на состав оборудования учителя, ОС, платформу, язык программирования.

Расмотрим любые технические предложения (Linux, Windows, Windows Mobile, .NET, Android, ...).

Более того - применение Bluetooth не является строго обязательным. Но связь должна быть беспроводной, радиус до 10 метров.

Предлагаемое решение должно допускать дальнейшее развитие софта на оборудовании учителя. Соответственно, продолжение сотрудничества вполне возможно.

Гарнитуры учеников между собой соединять НЕ ТРЕБУЕТСЯ!