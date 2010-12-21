Программист JAVA для частых подработок

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт9 заявок278 просмотров

Для проекта требуется программист с отличным знанием языка JAVA.

Описание деятельности:

Имеются исходники JAVA игрового сервера: необходимо разобраться в их устройстве для дальнейшей модернизации и исправления.

По сложности доработки будут совершенно разного уровня: от мелких до глобальных.

Размер оплаты зависит от сложности той или иной доработки.

За дополнительной информацией обращаться в icq: 6восемьвосемь-9одинодин

Java
14 лет назад
eminence
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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