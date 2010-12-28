Оптимизировать по скорости работы архиватор

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки259 просмотров

Нужен человек, разбирающийся в сжатии информации без потерь – rar, 7zip.

Основная задача – оптимизировать по скорости работы существующий архиватор, как за счет алгоритмических решений, так и за счет использования многоядерности/многопроточности/многопроцессорности.

Опыт в разработке архиватора(ов) обязателен, наличие своих наработок – приветствуется.

14 лет назад
misgan
Михаил 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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