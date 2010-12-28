Оптимизировать по скорости работы архиватор

Доброго всем времени суток, необходим человек хорошо разбирающийся в реверс-инжиниринге, для то того что бы "подсмотреть" процесс сериализации/десериализации данных + алгоритм кодирования 1-го значения, которое участвует в передаче. То есть, есть определенное приложения - ...