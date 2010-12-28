WOSA/XFS drives

$7500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка139 просмотров

Требуется программист (группа программистов) имеющих опыт написания драйверов в стандарте WOSA/XFS. Список устройств для которых необходимо разработать драйвера WOSA/XFS предоставлен ниже:

Кард-ридер: Sankio ICT 3K5

Купюроприемник : MEI SCXL

Сканер штрих-кодов: Metrologic IT5X80

EPP клавиатура: Sagem INT-1218.

Срок здачи проекта: 20 февраля 2011 года. Предпочтение отдается разработчикам из Украины (Киев). Для всех устройств предоставляется полная техническая документация, само устройство и коммуникационные кабели

14 лет назад
degtiarov
Дегтярев 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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