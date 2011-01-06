Ассемблер К580ВМ80

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Курсовая работа.

Для микропроцессора К580ВМ80 разработать блок-схему алгоритма и программу на языке assembler, которая для массива из 12-ти однобайтовых чисел со знаком позволяет решить следующие задачи:

1) Сортировка чётных в порядке возрастания.

2) Нахождение среднего арифметического модулей чётных.

Есть эмулятор данного процессора и методические указания.

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Ассемблер
14 лет назад
Minion1981
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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