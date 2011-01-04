Релизация работы с файлами в windows 7 и viste

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Закрыт4 заявки182 просмотра

Приветствую.

Интересует написание кода на delphi который бы помогал бы мне работать с файлами.

Более поробное описание задачи по icq: 557807754

Delphi
14 лет назад
Skurat
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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