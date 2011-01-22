Здравствуйте! Требуется создать (заменить/дополнить) часы, отображающиеся в системном трее. Плюс виджет для W7, Windows Vista на боковую панель. Часы должны быть как аналоговые, так и цифровые. Время отображаемое часами ...
Задача для программиста под windows (95+)
Есть заказик на програмку под windows (все версии начиная с 95). Нужно
перехватывать значения поступающие с картридера (обычно подключается в
порт PS/2 вместо клавиатуры) и информацию уходящую на принтер
(чековый). При соответствии номера карты определённой маске (например
начинается с 3459) нужно получить стоимость указаную в напечатаном
чеке. Всё полученную информацию нужно сохранять в зашифрованном виде
и, если есть возможность, отправлять по интернету. Это не вирус,
просто владелец общепитов и кафе хочет повысить контроль над своими
учреждениями. Так как системы у него стоят разные, нужно чтоб работало
максимально универсально, тоесть любой принтер, формат чека, карт
ридер и т. п. Сроки и финансовое вознаграждение обсуждаются
непосредственно с заказчиком.
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