Задача для программиста под windows (95+)

Есть заказик на програмку под windows (все версии начиная с 95). Нужно

перехватывать значения поступающие с картридера (обычно подключается в

порт PS/2 вместо клавиатуры) и информацию уходящую на принтер

(чековый). При соответствии номера карты определённой маске (например

начинается с 3459) нужно получить стоимость указаную в напечатаном

чеке. Всё полученную информацию нужно сохранять в зашифрованном виде

и, если есть возможность, отправлять по интернету. Это не вирус,

просто владелец общепитов и кафе хочет повысить контроль над своими

учреждениями. Так как системы у него стоят разные, нужно чтоб работало

максимально универсально, тоесть любой принтер, формат чека, карт

ридер и т. п. Сроки и финансовое вознаграждение обсуждаются

непосредственно с заказчиком.