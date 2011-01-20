Разработка Script Engine под Windows 7

Необходимо разработать Script Engine (далее SE) для Win7. Функциональность минимальна, SE должен только записывать скрипты, пройденные через него, а потом передавать их оригинальному обработчику на выполнение, например jscript.dll или vbscript.dll. То есть этим SE будет подменен в реестре, например, jscript.dll и все JavaScript-сценарии будут проходить через нужный SE, эти сценарии будут записываться и передаваться на выполнение оригинальному обработчику, в данном случае jscript.dll.

Обязательные требования:

Язык C++.

Технология Windows Script Interfaces (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fdee6589(v=VS.85).aspx).