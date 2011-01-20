Добрый день. Требуется кодер, который смог бы разработать код облегчивший бы мне работу с файлами в выше указанных ОС. связь 557807754
Сделать поправки по сайту
Поправки на сайте сделать задание в приложение
от вас сроки и бюджет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системное программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача съэмулировать браузер на одном сайте. Оставляйте ваши контакты, поработаем. Приложение не десктопное, под юникс-системуСистемное программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужно настроить удаленный бекап и крон джоб. + не работает библиотека GD, нужны советы сопровождение как это сделать. Обязательно наличие голосового скайп для получения консультаций. Мой скайп BrndCrte.Системное программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Курсовая работа. Для микропроцессора К580ВМ80 разработать блок-схему алгоритма и программу на языке assembler, которая для массива из 12-ти однобайтовых чисел со знаком позволяет решить следующие задачи: 1) Сортировка чётных ...Закрыт14 лет назад
Приветствую. Интересует написание кода на delphi который бы помогал бы мне работать с файлами. Более поробное описание задачи по icq: 557807754Системное программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен пример работы с сервером телефонии Asterix из собственного клиента на C#. Цель - внедрение в программу IP телефона, для программного взаимодействия с сервером Asterix. Функционал: поднятие трубки и ответ звонящему через ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $7500
Требуется программист (группа программистов) имеющих опыт написания драйверов в стандарте WOSA/XFS. Список устройств для которых необходимо разработать драйвера WOSA/XFS предоставлен ниже: Кард-ридер: Sankio ICT 3K5 Купюроприемник : MEI SCXL Сканер ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $2500
Нужен человек, разбирающийся в сжатии информации без потерь – rar, 7zip. Основная задача – оптимизировать по скорости работы существующий архиватор, как за счет алгоритмических решений, так и за счет использования многоядерности/многопроточности/многопроцессорности. ...Закрыт14 лет назад
Доброго всем времени суток, необходим человек хорошо разбирающийся в реверс-инжиниринге, для то того что бы "подсмотреть" процесс сериализации/десериализации данных + алгоритм кодирования 1-го значения, которое участвует в передаче. То есть, есть определенное приложения - ...Закрыт14 лет назад
Разрабатывается обучающая система, в которой "учитель" должен голосом поочередно общаться с "учениками". Ученики имеют Bluetooth гарнитуры, иного оборудования у них нет. Сейчас необходимо: Обеспечить программное (со стороны учителя) переключение на гарнитуры учеников. ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад