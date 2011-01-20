Работа с системными файлами на win 7 и vista

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки182 просмотра

Добрый день.

Требуется кодер, который смог бы разработать код облегчивший бы мне работу с файлами в выше указанных ОС.

связь 557807754

14 лет назад
Skurat
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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