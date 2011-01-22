Необходимо разработать Script Engine (далее SE) для Win7. Функциональность минимальна, SE должен только записывать скрипты, пройденные через него, а потом передавать их оригинальному обработчику на выполнение, например jscript.dll или vbscript.dll. То есть этим SE будет ...
Виджет часы + часы в трее
Здравствуйте!
Требуется создать (заменить/дополнить) часы, отображающиеся в системном трее.
Плюс виджет для W7, Windows Vista на боковую панель.
Часы должны быть как аналоговые, так и цифровые.
Время отображаемое часами не системное, а специальное.
В сутках 8 часов.
Часе 180 минут.
В минуте 60 секунд.
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Приложение для iPhone и Андроид приветствуется.
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