Виджет часы + часы в трее

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Закрыт1 заявка220 просмотров

Здравствуйте!

Требуется создать (заменить/дополнить) часы, отображающиеся в системном трее.

Плюс виджет для W7, Windows Vista на боковую панель.

Часы должны быть как аналоговые, так и цифровые.

Время отображаемое часами не системное, а специальное.

В сутках 8 часов.

Часе 180 минут.

В минуте 60 секунд.

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Приложение для iPhone и Андроид приветствуется.

Android
14 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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