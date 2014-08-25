Диспетчер на телефон

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт7 заявок372 просмотра

Требуется диспетчер в агентство недвижимости (аренда квартир) на удаленную работу, для приема звонков с объявлений на досках объявлений avito.ru.

Требуется:

- Наличие телефона, sip-телефон, интернет-телефон и тд. для звонков на мобильные номера Москвы и МО.

- Постоянно включенный отвечающий телефон.

- Минимум 40 звонков в день.

Обязанности:

- Обзвон квартир, мобильных номеров Москвы и МО.

- Прием звонков с досок объявлений.

Зарплата ежедневная, 40% с полученных комиссионных, переводом на карту или электронные деньги.

11 лет назад
mnbcz
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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