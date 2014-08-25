Простая, но постоянная подработка — прием звонков! Интернет-магазин косметики мертвого моря. Отличная работа для тех, кто в любое время может ответить на телефон, оторваться и поговорить. Звонки нужно принимать ежедневно с 10 ...
Диспетчер на телефон
Требуется диспетчер в агентство недвижимости (аренда квартир) на удаленную работу, для приема звонков с объявлений на досках объявлений avito.ru.
Требуется:
- Наличие телефона, sip-телефон, интернет-телефон и тд. для звонков на мобильные номера Москвы и МО.
- Постоянно включенный отвечающий телефон.
- Минимум 40 звонков в день.
Обязанности:
- Обзвон квартир, мобильных номеров Москвы и МО.
- Прием звонков с досок объявлений.
Зарплата ежедневная, 40% с полученных комиссионных, переводом на карту или электронные деньги.
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