Диспетчер на телефон

Требуется диспетчер в агентство недвижимости (аренда квартир) на удаленную работу, для приема звонков с объявлений на досках объявлений avito.ru.

Требуется:

- Наличие телефона, sip-телефон, интернет-телефон и тд. для звонков на мобильные номера Москвы и МО.

- Постоянно включенный отвечающий телефон.

- Минимум 40 звонков в день.

Обязанности:

- Обзвон квартир, мобильных номеров Москвы и МО.

- Прием звонков с досок объявлений.

Зарплата ежедневная, 40% с полученных комиссионных, переводом на карту или электронные деньги.