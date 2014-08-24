Оператор на телефон

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Завершен7 заявок432 просмотра

Нужен оператор на телефон, 4–5 часов в день в рабочее время по Москве. Исходящие звонки (проведение опросов / рекламные звонки). Звонки через ip-телефон, для разговоров нужна гарнитура.

Базы и скрипты предоставляются. Все звонки записываются.

1 час = 200 руб.

Опыт обзвонов обязателен.

11 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Alikeur
Олег 
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$500
30 дней
Надеюсь, мы будем работать еще долго и плодотворно :) Олег, спасибо за помощь.
Елена, я тоже очень надеюсь на продолжительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alikeur
Олег 
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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