Специалист службы поддержки

Необходимо осуществлять звонки через скайп. В основном уточнение необходимой информации. Работа по типу как в колл центре (позвонил -уточнил, повесил трубку и дальше набор номера и т.д.), но ничего продавать, предлагать услуги и т.д. не нужно. Только уточнение нужной информации.

Обязательно девушка от 22 лет. Оплата не большая - из расчета 250 долларов в месяц за 22 полных рабочих дня. Зарплата выплачивается раз в неделю. Исходя из данной суммы - можно работать и по пол дня. Приоритет тем, кто готов работать месяцами. Т.е. выбрать данную работу как за основную.

Всем кто предлагает за большую зарплату поработать - просьба не беспокоить и не тратьте зря свое время.