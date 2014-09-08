Специалист службы поддержки

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт16 заявок542 просмотра

Необходимо осуществлять звонки через скайп. В основном уточнение необходимой информации. Работа по типу как в колл центре (позвонил -уточнил, повесил трубку и дальше набор номера и т.д.), но ничего продавать, предлагать услуги и т.д. не нужно. Только уточнение нужной информации.

Обязательно девушка от 22 лет. Оплата не большая - из расчета 250 долларов в месяц за 22 полных рабочих дня. Зарплата выплачивается раз в неделю. Исходя из данной суммы - можно работать и по пол дня. Приоритет тем, кто готов работать месяцами. Т.е. выбрать данную работу как за основную.

Всем кто предлагает за большую зарплату поработать - просьба не беспокоить и не тратьте зря свое время.

11 лет назад
notaolgan
46 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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