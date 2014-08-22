Ищу админа на 2 паблика в Вк

http://vk.com/guitarcollege32

http://vk.com/rockschool32

Каждый день по 2 поста. Утром и вечером

В гитарной группе тематика только гитары и все что с этим связано ( оборудование, обзоры, мастер классы, творчество известных гитаристов и т.д.)

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