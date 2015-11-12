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Менеджер по работе с клиентами / аккаунт-менеджер
Мы разрабатываем лучшие на рынке сервисы, увеличивающие продажи сайтов и интернет-магазинов наших клиентов.Топовые компании в банковском секторе, туризме, недвижимости и других отраслях используют наши решения.Мы любим работать с успешными, сложившимися бизнесами.И в данный момент ищем к себе в команду талантливого менеджера по работе с клиентами, готового к общению с руководителями средних и крупных бизнесов.Если вы цените возможность делать больше, чем от вас ожидают и участвовать в развитии растущей организации - будем рады получить ваше резюме.
Удаленная работа / частичная занятость.
Иногда визиты в Московский офис / skype-конференции.
Вакансия актуальна до 27 ноября 2015 года.
Ждем резюме по адресу: [email protected].
Обязанности:
Прием и обработка входящих заявок – звонков и писем
Техническая поддержка пользователей
Ведение переговоров с клиентами по телефону и электронной почте
Ведение клиентской базы
Выяснение потребностей клиентов
Контроль оплаты клиентов
Составление еженедельных отчетов по результатам работы
Взаимодействие с техническим отделом компании в случае выявленных проблем у клиентов
Поддержание клиентской базы в актуальном состоянии, работа с CRM системой
Требования:
Самостоятельность в работе, пунктуальность
Вежливость
Стрессоустойчивость
Инициативность, нацеленость на результат
Желание обучаться, развиваться в сфере общения с клиентами и информационных технологий
Уверенный пользователь ПК: MS Office, знание CRM-систем, систем управлений проектом (basecamp, jira)
Условия:
Частичная занятость / удаленная работа
Необходимо быть доступным с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по Московскому времени для ответа на телефонные звонки и письма
Работа в дружном и креативном коллективе
Широкие возможности роста
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