Менеджер по работе с клиентами / аккаунт-менеджер

Мы разрабатываем лучшие на рынке сервисы, увеличивающие продажи сайтов и интернет-магазинов наших клиентов.Топовые компании в банковском секторе, туризме, недвижимости и других отраслях используют наши решения.Мы любим работать с успешными, сложившимися бизнесами.И в данный момент ищем к себе в команду талантливого менеджера по работе с клиентами, готового к общению с руководителями средних и крупных бизнесов.Если вы цените возможность делать больше, чем от вас ожидают и участвовать в развитии растущей организации - будем рады получить ваше резюме.

Удаленная работа / частичная занятость.

Иногда визиты в Московский офис / skype-конференции.

Вакансия актуальна до 27 ноября 2015 года.

Ждем резюме по адресу: [email protected].

Обязанности:

Прием и обработка входящих заявок – звонков и писем

Техническая поддержка пользователей

Ведение переговоров с клиентами по телефону и электронной почте

Ведение клиентской базы

Выяснение потребностей клиентов

Контроль оплаты клиентов

Составление еженедельных отчетов по результатам работы

Взаимодействие с техническим отделом компании в случае выявленных проблем у клиентов

Поддержание клиентской базы в актуальном состоянии, работа с CRM системой

Требования:

Самостоятельность в работе, пунктуальность

Вежливость

Стрессоустойчивость

Инициативность, нацеленость на результат

Желание обучаться, развиваться в сфере общения с клиентами и информационных технологий

Уверенный пользователь ПК: MS Office, знание CRM-систем, систем управлений проектом (basecamp, jira)

Условия:

Частичная занятость / удаленная работа

Необходимо быть доступным с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по Московскому времени для ответа на телефонные звонки и письма

Работа в дружном и креативном коллективе

Широкие возможности роста