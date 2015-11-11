Скриншот приложений для iPhone

Служба поддержкиЗакрыт3 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать скриншот разработки приложений для iPhone. Жду ваших предложений

8 лет назад
nesterov777
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Опрос клиентов по скрипту разговора.

    Добрый день коллеги!   Ищем помощник/помощницу для прозвона нужных нам клиентов и опроса по заданному скрипту.   Разговор в среднем 2-3 минуты должен быть.   Результат разговора записывается в предоставленную табличку (доволен или нет, оценка, комментарий в целом по разговору)  Звонить надо будет ...

    Служба поддержки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прием звонков в мебельном интернет-магазине

    Здравствуйте. Ищу девушку на прием звонков для интернет-магазина мебели. График работы - с 09:00 до 18:00 по мск. Все это время нужно находиться у компьютера. При поступлении входящего звонка нужно записать информацию о заказе, сохранить на сайте. При поступлении ...

    Служба поддержки60 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обзвонить 200 компаний из перечня

    $25

    Телефоны и все инструменты уже готовы, звонить научим. Остается лишь обзвонить. Связь бесплатная. От Вас только компьютер и интернет. Работать можно разово.   За назначенную встречу при звонке - 150р бонус После назначения встречи НАШ менеджер едет на продажу, ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Уточнить цены по телефону

    $35

    Нужно обзвонить 276 контактов. Источник контактов предоставляем в видекаталога специалистов гаданий и магии на одном из сайтов. Звонки за мой счёт. Звонки должны быть очень короткими так как нужно просто уточнить цены. Нужно: 1.      Сделать таблицу в эксель с графами: - ...

    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Менеджер для прозвона заказов в интернет магазин

    $250

    Найму менеджера в интернет-магазин наручных часов. Работа ежедневная, удаленная, с использованием ip-телефонии. Желательно иметь часовой пояс, близкий к МСК, для вашего же удобства. (PS: указывайте свой скайп в комментариях) Рабочие обязанности: • Ежедневная обработка поступающих заказов (позвонить, ...

    Служба поддержки123 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Набрать активных рефералов

    Задача стоит в том,,чтобы набрать на мою реферальную ссылку в проект 50 активных рефералов,чей заработок будет не меньше 100 рублей в день у каждого реферала. Оплата 1000 рублей за проект.

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад