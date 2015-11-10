Опрос клиентов по скрипту разговора.

Здравствуйте. Ищу девушку на прием звонков для интернет-магазина мебели. График работы - с 09:00 до 18:00 по мск. Все это время нужно находиться у компьютера. При поступлении входящего звонка нужно записать информацию о заказе, сохранить на сайте. При поступлении ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день коллеги!
Ищем помощник/помощницу для прозвона нужных нам клиентов и опроса по заданному скрипту.
Разговор в среднем 2-3 минуты должен быть.
Результат разговора записывается в предоставленную табличку (доволен или нет, оценка, комментарий в целом по разговору)
Звонить надо будет с нашей СИП телефонии через гарнитуру чтобы все записи были записаны. (установим и настроим удалённо через тимвивер).
На данный момент есть несколько опросов таких на 30-50 человек, в дальнейшем будет больше и в перспективе готовы перейти на постоянную работу с вами.
Сейчас интересует стоимость такой услуги за 1 проект (30-50 контактов по 2-3 минуты) и отчёт в табличку?
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