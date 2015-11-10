Опрос клиентов по скрипту разговора.

Добрый день коллеги!

Ищем помощник/помощницу для прозвона нужных нам клиентов и опроса по заданному скрипту.

Разговор в среднем 2-3 минуты должен быть.

Результат разговора записывается в предоставленную табличку (доволен или нет, оценка, комментарий в целом по разговору)

Звонить надо будет с нашей СИП телефонии через гарнитуру чтобы все записи были записаны. (установим и настроим удалённо через тимвивер).

На данный момент есть несколько опросов таких на 30-50 человек, в дальнейшем будет больше и в перспективе готовы перейти на постоянную работу с вами.

Сейчас интересует стоимость такой услуги за 1 проект (30-50 контактов по 2-3 минуты) и отчёт в табличку?