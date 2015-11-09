Прием звонков в мебельном интернет-магазине

Здравствуйте.

Ищу девушку на прием звонков для интернет-магазина мебели.

График работы - с 09:00 до 18:00 по мск. Все это время нужно находиться у компьютера.

При поступлении входящего звонка нужно записать информацию о заказе, сохранить на сайте. При поступлении заказа через сайт - перезвонить покупателю и подтвердить заказ.

После подтверждения заказа необходимо перенести информацию на бланк в формате excel и отправить его по электронной почте.

Звонков примерно 2 в неделю.

Условия работы: 2 000 рублей в месяц плюс процент с продаж.