Прием звонков в мебельном интернет-магазине

Необходимо обзвонить 200 компании из списка и назначить встречи. Контакты дадим, телефон за наш счет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Ищу девушку на прием звонков для интернет-магазина мебели.
График работы - с 09:00 до 18:00 по мск. Все это время нужно находиться у компьютера.
При поступлении входящего звонка нужно записать информацию о заказе, сохранить на сайте. При поступлении заказа через сайт - перезвонить покупателю и подтвердить заказ.
После подтверждения заказа необходимо перенести информацию на бланк в формате excel и отправить его по электронной почте.
Звонков примерно 2 в неделю.
Условия работы: 2 000 рублей в месяц плюс процент с продаж.
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