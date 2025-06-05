В международную компанию по организации онлайн общения требуеться операторы чата до 40 лет на удаленную работу, обязательное наличие компьтера, интернета. Знание английского не обязателен но приветствуется.

Условия Работы:

Ведение переписки с пользователями в онлайн режиме, поддержания разговора на интересном уровне, для того что бы клиент как можно дольше общался.

Работа 8-9 часов в день, график дневной и ночной и по этому можно выберать любую смену.

Еженедельные выплаты новичкам.

Бонусы за активность.

Возможность карьерного роста .

Обучение и сопровождение в работе для достижения максимальго результата.

ЗП от 800-1500$

Если ты желаешь хорошо заработатывать и быть не зависимым, тогда это предложение сможет тебе помочь

Пиши в телеграм:

https://t.me/svettlannaa2