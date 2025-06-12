Ищем ответственного оператора чата для ведения переписки с иностранными клиентами на платформах знакомств. Обязанности включают написание ответов и поддержку дружеской атмосферы. Требуются отличные коммуникативные навыки и доступ к интернету. Гибкий график и возможность карьерного роста.
Оператор чата
Агентство Dream singles приглашает на удаленную, хорошо оплачиваемую работу!
Еженедельные выплаты в течение первого месяца !
Полная занятость.
Можно без опыта.
Вакансия не предусматривает знание английского языка!
Обязанности:
- Вы будете работать на международной платформе за встроенным переводчиком!
- Ответ на запросы пользователей в чате
- Использование системы онлайн чата
- Ведение диалогов вежливо и профессионально
График работы:
Работа удаленно позволит вам гибкий график и возможность работы с любой точки мира. Изменения (график) уточняем из HR агентства.
Условия:
Зарплата 1500-2000$ , бонусы и премии за лучшие результаты.
Поддержка новых сотрудников 24/7 и учим
Для работы нужен ПК и интернет или ноутбук.
Пишите в telegram:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Служба поддержки3 заявкиОткрыт4 дня назад
- $2000
Ищется оператор чата для работы в международной компании. Обязанности: ведение переписки с пользователями, поддержание интересного общения. График сменный, работа 8-9 часов в день. Предоставляется обучение, возможность карьерного роста и еженедельные выплаты. Заработок от 800 до 1500$. Знание английского приветствуется.Служба поддержки1 заявкаОткрыт8 дней назад
- $2000
Ищем оператора чата для удаленной работы. Обязанности включают общение с клиентами в чате и написание ответов на письма от лица девушки. Знание английского не обязательно. Заработок от $1000 до $2000 в месяц в зависимости от качества работы. Опыт в агентстве повышает шансы на карьерный рост.Служба поддержки4 заявкиОткрыт11 дней назад
- $2000
Ищем операторов чата для DS-Agency с базовым английским. Работа удаленная с гибким графиком, обучение предоставляется. Средняя зарплата $800, лучшие сотрудники зарабатывают до $2600. Обязанности: анализ чатов, поддержка клиентов. Умение работать онлайн и самоорганизация обязательны.Служба поддержки3 заявкиОткрыт15 дней назад
- $2000
Ищем операторов чата для ведения переписки с пользователями в онлайн режиме. Работа 8-9 часов в день с возможностью выбора смены. Предоставляем обучение, еженедельные выплаты и бонусы за активность. Заработная плата от 800 до 1500$. Возможен карьерный рост.Служба поддержки2 заявкиОткрыт17 дней назад
- $2000
Ищем оператора чата для работы на американском дейтинговом сайте. Обязанности: общение с клиентами, обработка заявок и контроль выполнения работы. Требования: минимальные знания английского, ответственность и коммуникабельность. Гибкий график, возможность карьерного роста и стабильная оплата труда.Служба поддержкинет заявокОткрыт20 дней назад
- $2000
Открыта вакансия удаленного оператора чата в брачное агентство. Обязанности включают общение с клиентами, ответы на письма и ведение чата. Заработок составляет от $1500 до $2500 в месяц, в зависимости от ответственности и навыков общения. График работы 6/1 с плавающим выходным. Возможен карьерный рост для лучших сотрудников.Служба поддержки2 заявкиОткрыт25 дней назад
- $2000
DS-Agency ищет оператора чата с опытом и без. Заработок от 800 до 2000$, обучение за 1 день, возможность выбора графиков. Обязанности: ведение переписки с клиентами, работа по инструкциям. Не требуется знание английского. Работа на ПК/ноутбуке с интернетом, готовность к 8-9 часам в день.Служба поддержкинет заявокОткрытмесяц назад
- $2000
Открыта вакансия оператора переводчика в брачное агентство. Обязанности включают ведение переписки с клиентами на английском языке. График работы 6/1 с выходным в любой день. Предлагается оплата до 2000$, возможность получения заработной платы в криптовалюте. Наличие ПК и хороший интернет обязательны. Возможность работы без знания английского языка.Служба поддержки4 заявкиЗакрыт2 дня назад
- $2000
Агентство ищет операторов чата для удалённой работы. Необходимы базовые знания английского языка. Предоставляем обучение и поддержку. Выплаты авансов каждую неделю. Возможен карьерный рост с заработком до 4000 долларов в месяц. Гибкий график работы и ночные смены.Служба поддержки1 заявкаЗакрыт6 дней назад