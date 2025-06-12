Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Открыт2 заявки107 просмотров

Агентство Dream singles приглашает на удаленную, хорошо оплачиваемую работу!

Еженедельные выплаты в течение первого месяца !
Полная занятость.

Можно без опыта.

Вакансия не предусматривает знание английского языка!

Обязанности:

- Вы будете работать на международной платформе за встроенным переводчиком!

- Ответ на запросы пользователей в чате
- Использование системы онлайн чата
- Ведение диалогов вежливо и профессионально


График работы:

Работа удаленно позволит вам гибкий график и возможность работы с любой точки мира. Изменения (график) уточняем из HR агентства.

Условия:

Зарплата 1500-2000$ , бонусы и премии за лучшие результаты.
Поддержка новых сотрудников 24/7 и учим

Для работы нужен ПК и интернет или ноутбук.

Пишите в telegram:

https://t.me/svettlannaa2

TelegramВедение перепискиОбщение с клиентами
день назад
Светлана
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
день назад

Заявки фрилансеров

Дар'я
 
24 года
3 года в сервисе
Была
час назад
20 часов назад
Ростислав
 
25 лет
6 дней в сервисе
онлайн
1 отзыв
день назад

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