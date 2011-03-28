Служба поддержки

В компанию VDS64.com / VDS.ua требуется сотрудник в службу поддержки, для удаленной работы. Основные задачи: настройка и исправление ПО на серверах с ОС Linux- Centos, Debian. Умение работать по ssh , установка\настройка\исправление ПО: apache2, php, mysql, vsftpd, exim, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания занимается продажей мобильного софта.
Требуется человек для работы в службе поддержки.
Необходимо консультировать англоязычных пользователей по e-mail, skype, icq, тикет системе и в зарубежных ресурсах для вебмастеров.
Мы предлагаем:
официальное трудоустройство
повышение языковых навыков в общении с иностранными заказчиками
зп по результатам собеседования
Присылайте резюме на адрес: [email protected]
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