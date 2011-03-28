Служба поддержки

Служба поддержкиЗакрытнет заявок97 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания занимается продажей мобильного софта.

Требуется человек для работы в службе поддержки.

Необходимо консультировать англоязычных пользователей по e-mail, skype, icq, тикет системе и в зарубежных ресурсах для вебмастеров.

Мы предлагаем:

официальное трудоустройство

повышение языковых навыков в общении с иностранными заказчиками

зп по результатам собеседования

Присылайте резюме на адрес: [email protected]

13 лет назад
hr200
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сотрудник в службу поддержки хостинг-компании.

    $500

    В компанию VDS64.com / VDS.ua требуется сотрудник в службу поддержки, для удаленной работы. Основные задачи: настройка и исправление ПО на серверах с ОС Linux- Centos, Debian. Умение работать по ssh , установка\настройка\исправление ПО: apache2, php, mysql, vsftpd, exim, ...

    Служба поддержки17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модератор группы Вконтакте

    $15

    Здравствуйте! Нужен модераторы в группу "Вконтакте". 1. Чистить от спама. Правда его в последнее время совсем нет. 2. Проводить конкурсы. 2-3 в месяц. - Загадки, японские кроссворды, судоку и т.д. Все в японском стиле. Нужен такой формат чтобы люди чаще ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор сайтов

    $100

    Здравствуйте! web студия неспешно разыскивает девушку-менеджера для удаленной работы на постоянной основе. Что будет входить в основные обязанности соискателя: - Обработка заказов, входящей корреспонденции. -размещение , удаление анкет на сайтах (в среднем 3-6 анкет) на 6 сайтах. - Работа исключительно ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Девушка-менеджер в интернет-магазин

    $200

    Здравствуйте! Украинский интернет-магазин женской одежды неспешно разыскивает девушку-менеджера для удаленной работы на постоянной основе. Что будет входить в основные обязанности соискателя: - Прием звонков, консультирование клиентов. - Обработка заказов, входящей корреспонденции. - Работа исключительно дома, при наличии интернета. Что требуется от ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник службы поддержки пользователей ресурса

    Процедура: 1. Получение вопросов пользователей ресурса. 2. Поиск ответов на вопросы пользователей (информация на сайте, прошлый опыт, запрос у партнеров или коллег) 3. Публикация ответов на вопросы пользователей (на сайте, через электронную почту или по телефону) По времени на ...

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор модераторов в группу

    Здравствуйте! Очень не хватает модераторов в группу Вконтакте. Тематика *Дети и их развитие, беременность и роды* Кто нам нужен: - инициативные, ответственные люди. Необходимо развивать группу, наполнять, давать ценные советы пользователям, устраивать конкурсы, по возможности - оформлять. В общем, вести ...

    Служба поддержки25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник для ответов на письма

    Требуется помошник менеджера для ответов на письма клиентов! Стабильная развивающаяся компания ищет сотрудника на должность помощника менеджера. Работа удаленная, требования – от 20 до 27 лет, сообразительность, грамотность, наличие бесперебойного Интернета, скайпа с наушниками. В ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оператор в службу поддержки

    $500

    На длительный период требуется оператор в службу поддержки интернет магазина. Требования: 1. Возраст от 20 лет; 2. Наличие постоянного доступа в интернет(24 часа в сутки). 3. Девушка(предпочтительно) 4. Уравновешенная. 5. Материальная заинтересованность. Удаленная работа на дому. Основная работа - отвечать на вопросы ...

    Служба поддержки41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник в службу поддержки (зарубежный сегмент)

    Требуется человек для удаленной работы в службе поддержки нового файлообменника. Основным сегментом пользователей файлообменника являются зарубежные вебмастера и клиенты - англоговорящие, а посему знание технического английского и умение построить правильный саппорт просто необходимы. - Необходимо консультировать англоязычных ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад