Добавление 2000 человек в группу на vk.com

Здравствуйте! Нужно раскрутить группу во вконтакте. Сейчас там 100 человек. Нужно чтобы было порядка 50 тыс (не ботов). Сколько будет стоить за 1тыс добавлений? Сколько займет по срокам ? Желательно, чтобы ...