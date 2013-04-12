Добавление 2000 человек в группу на vk.com

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка100 просмотров

Добрый день, требуется добавить в группу вконтакте 2 тыс. живых людей.Группа не должна удалиться и кол-во участников не уменьшалось. Стоимость 300 рублей

12 лет назад
gabrus
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

cena9941
Андрей 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$600
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

cena9941
Андрей 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад