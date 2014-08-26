Продвинуть проект в ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок243 просмотра

необходимо продвинуть коммерческое сообщество ВКонтакте по моему городу, привлечь живых людей, ваши расценки и сроки указывайте в заявке

11 лет назад
Maxons
Максим 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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