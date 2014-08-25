Срочно нужен помощник

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Руководителю фирмы нужен личный помощник.

Оплата зависит от принятых на себя функций.

Администрирование группы, размещение объявлений по тематическим группам в ВК, распространение листовок и сбор клиентской базы.

Расчет 2 раза в месяц согласно отчету.

Только для студентов (м/ж), проживающих в СПб! Всему обучу, главное желание.

Нужны активные и креативные люди, работа не более 4-х часов в день.

По всем вопросам в ЛС

11 лет назад
netgerl
Лилия 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров