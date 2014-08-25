Срочно нужен помощник

Руководителю фирмы нужен личный помощник.

Оплата зависит от принятых на себя функций.

Администрирование группы, размещение объявлений по тематическим группам в ВК, распространение листовок и сбор клиентской базы.

Расчет 2 раза в месяц согласно отчету.

Только для студентов (м/ж), проживающих в СПб! Всему обучу, главное желание.

Нужны активные и креативные люди, работа не более 4-х часов в день.

По всем вопросам в ЛС