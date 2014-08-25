Существует группа Вконтакте https://vk.com/kalyaginaphotography. Для нее нужна комплексная раскрутка. Добавление реальных, заинтересованных в услугах пользователей. Проведение рекламной компании. Увеличение количества взаимодействий (каменты, репосты, лайки). Улучшение индексации в поиске. Составление и предоставление подробной отчетности и рекомендаций ...
Привлечь живых 1000 "друзей" на аккаунт в ВК
Нужно привлечь на аккаунт в ВК около 1000 живых "друзей".
Интересует цена, способы привлечения и сроки (также интересует возможность растянуть этот процесс на определенный срок).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищу авторов рассылок от 1000 подписчиков для размещения рекламы. Готов делать 1-3 размещения в неделю. Также интересуют иные возможности набора подписчиков.: + соцсети + конекст + Тизеры ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать скрипт взаимодействующий с instagram или iconosquare.com Функционал: Авторизация Публикация фотографии с тегами парсинг ленты лайк-анлайк фотографии переход по хештегу подписка/отписка на ленты пользователей ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужен специалист, который поможет настроить рекламную кампанию в основных источниках трафика. Пишите в заявки цены, условия и т.д.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Руководителю фирмы нужен личный помощник. Оплата зависит от принятых на себя функций. Администрирование группы, размещение объявлений по тематическим группам в ВК, распространение листовок и сбор клиентской базы. Расчет 2 раза в месяц ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Срочно нужен специалист по продвижению группы Вконтакте и размещению рекламных объявлений на досках в сети Интернет. Оплата сдельная после предъявления отчета в Excel. Все вопросы в ЛССоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $55
Продвижение INSTAGRAM накрутить 5000 подписчиков, и чтоб были только живые люди а не боты. И хотелось бы чтоб люди были с моего города Ростова-на-Дону. ссылка http://instagram.com/styletime.ruСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Для конкретных среднечастотных запросов на сайте с тематикой СМИ необходимо нарастить ссылочную массу социальными быстроиндексируемыми ссылками. Предложение просьба конкретизировать как по ценам, чтобы понимать варианты бюджета, так и по характеру ссылочного профиля.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Продвижение МЕРОПРИЯТИЙ (НЕ ТРЕНИНГИ И НЕ ОБУЧЕНИЯ) групп в Одноклассниках, В Контакте ,В Фейсбуке для определённой целевой аудитории. Цель - реальные клиенты ( НЕ ПРОДАЖИ). Подробности лично. (работа с женской аудиторией). ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть группа вконтакте необходимо продвижение! Тематика радиостанции, антенны,блоки питания. Интересные статьи обзоры. 30$ или 1000 руб в месяц.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт11 лет назад