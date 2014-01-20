Продвинуть публичную страницу в "Вконтакте"

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок202 просмотра

Необходимо "раскрутить" страницу в социальной сети "Вконтакте" согласно ТЗ (см. вложение). В заявках пожалуйста указывайте стоимость и сроки.

11 лет назад
rain_bow
Ольга 
43 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$100
30 дней
Заказывала Александру приглашение людей на страничку в социальной сети. С заданием Александр справился отлично - в соответствии с ТЗ и в точно оговоренные сроки (сделал даже чуть больше оговоренного). Никогда не пропадал, отвечал на все вопросы и всегда положительно реагировал на все мои замечания и пожелания, возникавшие в ходе выполнения проекта. В общем, Александру можно смело доверять, не подведет. Однозначно рекомендую как отличного специалиста в своем направлении.
Спасибо Ольге за проект, только положительные эмоции от сотрудничества!Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)