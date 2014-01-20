Продвинуть публичную страницу в "Вконтакте"

Заказывала Александру приглашение людей на страничку в социальной сети. С заданием Александр справился отлично - в соответствии с ТЗ и в точно оговоренные сроки (сделал даже чуть больше оговоренного). Никогда не пропадал, отвечал на все вопросы и всегда положительно реагировал на все мои замечания и пожелания, возникавшие в ходе выполнения проекта. В общем, Александру можно смело доверять, не подведет. Однозначно рекомендую как отличного специалиста в своем направлении.