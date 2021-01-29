Продвижение инстаграм-аккаунта

Необходим человек со знанием кабинета фейсбук и минимальным пониманием html Задача следующая. Есть товар, для него подготовлены по 3-4 креатива, есть для него лендинг. Необходима простейшая настройка. Т.е. Берем лендинг, просматриваем его на наличие ошибок, минимально корректируем проверяем ...