Продвижение SMM

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен3 заявки157 просмотров
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Доброго времени суток.

Необходимо сделать настройку для продвижения сайта forrender.com  в социальных сетях:

1. Вконтакте

2. Инстаграмм

3. Фейсбук

6 лет назад
ItLan
Роман 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
6 лет назад
$300
7 дней
Александр очень крут. Будем развивать проект вместе. Подсказывает и помогает даже, если не входило в задачи изначально.
Большое спасибо за интересный проект! С таким заказчиком, как Роман, поставленные цели выполняются в разы быстрее. Мои наилучшие рекомендации. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!