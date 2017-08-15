Продвижение SMM

Необходимо создать и вести сообщества ВК, ФБ, Инст, также накрутить туда [u]целевую[/u] аудиторию, а не ботов ( для вк и фб одинаково ), для инсты дам пароль от сервиса хостинга картинок. Напишите, как вы это будете делать ...