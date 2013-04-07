Публикация готовых отзывов на Яндекс Маркете

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок196 просмотров

Мы ищем человека, готового публиковать уже готовые отзывы на Яндекс Маркете. Мы предоставляем готовый отзыв, ссылку на страницу Маркета, где именно его нужно опубликовать. За каждый опубликованный отзыв готовы платить 100 руб., оплата по истечении 4 недель с момента публикации. Стоимость и сроки оплаты не окончательны, выслушаем Ваши пожелания. Если наше предложение Вас заинтересовало, я готова ответить на все Ваши вопросы.

12 лет назад
Evseeva0507
Евсеева 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров