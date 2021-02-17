Разместить на тематических площадках о поиске охранника

Только исполнители из Беларуси, оплата безнал!!!!! Необходимо создание и оформление аккаунтов FB и Instagram в соответствии с фирменным стилем (есть аккаунты в других регионах) Грамотное продвижение в сегменте Беларусь Написание и оформление 20-25 постов Настройка таргет. рекламы