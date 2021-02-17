Разместить на тематических площадках о поиске охранника

$7
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок410 просмотров
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Требуется размещение объявления в тематических группах и чатах (телеграмм, вк, вотс ап, свой вариант). ЦА специфическая. В объявление будет, что небольшому охранному предприятию (Чоп Лис) необходимо найти сотрудников для работы на вахтовой смене.

Жду предложений.

3 года назад
Petrprapor
Пётр 
53 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад