Реклама в Facebook и других сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Есть группа в Facebook, где публикуются различные скидки, в основном с Amazon. 

Есть товары, на которые есть купоны с большой скидкой, обычно 50% и больше. 

Вот эти товары и нужно рекламировать, чтобы получить максимальную конверсию по продажам. 

У кого есть другие идеи (не фейсбук и т.п.) – пишите, рассмотрю все варианты. 

Рабочий язык – английский, страна – США. 

Также нужно продвижение и самой страницы. 

9 лет назад
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров