Реклама в Facebook и других сетях

Есть группа в Facebook, где публикуются различные скидки, в основном с Amazon.

Есть товары, на которые есть купоны с большой скидкой, обычно 50% и больше.

Вот эти товары и нужно рекламировать, чтобы получить максимальную конверсию по продажам.

У кого есть другие идеи (не фейсбук и т.п.) – пишите, рассмотрю все варианты.

Рабочий язык – английский, страна – США.

Также нужно продвижение и самой страницы.