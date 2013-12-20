Необходимо "раскрутить" страницу в социальной сети "Вконтакте" согласно ТЗ (см. вложение). В заявках пожалуйста указывайте стоимость и сроки.
Создание и продвижение группы в соц. сети
Здравствуйте!
Нужно создать группу и привлечь в нее 70-150 реальных подписчиков, заинтересованных лиц из потенциальных клиентов. Аудитория - предприниматели, возраст 35+ лет.
Тематика - оформление лицензий, юридические услуги для учредителей.
Пишите, если вы готовы взяться за заказ. Ваши условия, портфолио.
Заявки фрилансеров
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