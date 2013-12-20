Создание и продвижение группы в соц. сети

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок157 просмотров

Здравствуйте!

Нужно создать группу и привлечь в нее 70-150 реальных подписчиков, заинтересованных лиц из потенциальных клиентов. Аудитория - предприниматели, возраст 35+ лет.

Тематика - оформление лицензий, юридические услуги для учредителей.

Пишите, если вы готовы взяться за заказ. Ваши условия, портфолио.

11 лет назад
Yamago1
Дзю 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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