Создание и продвижение группы в соц. сети

Необходимо заняться раскруткой и увеличить число подписчиков публичной страницы. НО нужны строго НЕ боты. Все с кем работала ранее - быстро "нагоняют" подписчиков, страницы которых на следующий день становятся заблокированными. Да и по самим страницам ...