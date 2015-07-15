Создать в англоязычных соцсетях копию паблика FB

Задача создать в нескольких крупных англоязычных соцсетях (Linkedin, Myspace и т.п.) копию паблика FB, с тем же названием и перенести туда часть контента, тексты, фото и пр.

Тема собаки.

Бюджет из расчета на день работы.

Оплата в рублях на qiwi по факту. Можно поэтапно.

Пишите сразу в предложениях список соц. сетей и цену.