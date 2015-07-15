Создать в англоязычных соцсетях копию паблика FB

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен2 заявки126 просмотров

Задача создать в нескольких крупных англоязычных соцсетях (Linkedin, Myspace и т.п.) копию паблика FB, с тем же названием и перенести туда часть контента, тексты, фото и пр.

Тема собаки.

Бюджет из расчета на день работы.

Оплата в рублях на qiwi по факту. Можно поэтапно.

Пишите сразу в предложениях список соц. сетей и цену.

10 лет назад
StraightWeb
Алексей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Special_SMM
Владимир 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$42
1 день
Работа выполнена оперативно, качественно. К сожалению, по не зависящим от нас причинам полное сотр-во не удалось продолжить.
Задача поставлено понятно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Special_SMM
Владимир 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад