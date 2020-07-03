Ведение и модерирование страниц ФБ медицинского отдела

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Добрый день, Алеся!

Требуется помощь в ведении страницы ФБ ( https://www.facebook.com/endoaging/) :

1. написание вводных слов, после которых будет следовать основная медицинская информация ( предоставляется нами).

2. своевременное реагирование на Коментарии

3. возможно продвижение 

Спасибо. 

5 лет назад
zocor777
Олеся 
44 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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