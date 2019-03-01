Ищу автора красивых стихов или песен на различную тематику

Если вы пишите стихи или песни под заказ, то возможно у вас есть уже готовые слова, которые могли бы быть клевой на ваш взгляд песней.

У нас с друзьями собрался бэнд, хотим что то положить на музыку.

Что то современное, со смыслом, цепляющее.

Я не имею никакого представления сколько стоит нынче творчество, знаю только что оно бесценно =)

Присылайте ваши варианты. Готов обсудить ваши условия.

Так же интересует как вообще происходит передача прав заказчику от исполнителя?