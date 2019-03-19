Написать шуточные поздравления

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт15 заявок355 просмотров
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Составить 20 шуток для разных праздников в стихотворной форме или нет. Важно, чтобы это было смешно :)

Список праздников вышлем.

Присылайте свои портфолио!

Желательно, чтобы было ИП.

5 лет назад
vkamilova
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад