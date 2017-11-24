Сочинить теплые слова в адрес любимого WebLancer

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Завершен8 заявок594 просмотра
#1$1
#2$1
#3$1

Акция в поддержку любимного сервиса проходит от Милитари Холдинга / Конструктора Империй

www.holding.bz

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Победители конкурса

ketty_t
Катя 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
#1
человек молодчина, респект!
Супер-работодатель! Всё круто! Рекомендую! Спасибо за задания!
ozornik
58 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
#3
человек молодчина, респект!
Приятно было сотрудничать. Денежки вовремя. Спасибо за отзыв. Если что - обращайтесь. С ув. Владимир.
khhk
60 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
#2
человек молодчина, респект!
Спасибо за отзыв! И надеюсь на сотрудничество)

Заявки фрилансеров

ketty_t
Катя 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
#1
ozornik
58 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
#3
khhk
60 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
#2