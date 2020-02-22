Написание сценария/сюжета для детского мобильного приложения

тема каждого ролика - шаблоны мышления. надо озвучить 7 шаблонов из различных областей жизни, для рекламы школы нешаблонного мышления. если хотите получить заказ, желательно написать парочку идей, тогда мне будет понятно примерно какие у вас ...
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Приложение предназначено для изучения иностранных языков детьми. Необходимо подготовить тексты, которые озвучивает персонаж в начале и в конце урока. В каждом уроке ученик изучает несколько слов определенной темы (например, еда, цвета, т.п.). Задача состоит в том, чтобы составить начальные фразы, которые персонаж говорит в начале урока (несколько фраз, от 2-х до 4-х) и финальные фразы (от 2-х до 4-х), которые персонаж говорит после завершения урока.
Общий сюжет: персонаж, лисенок путешествует и изучает иностранный язык. Уроки объединяются в группы по уровню знаний и должны быть связаны одной сюжетной линией. Группа уроков состоит из 20-25 уроков. Пример: приложение Buddy – English for Kids
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