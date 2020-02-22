Написание сценария/сюжета для детского мобильного приложения

Приложение предназначено для изучения иностранных языков детьми. Необходимо подготовить тексты, которые озвучивает персонаж в начале и в конце урока. В каждом уроке ученик изучает несколько слов определенной темы (например, еда, цвета, т.п.). Задача состоит в том, чтобы составить начальные фразы, которые персонаж говорит в начале урока (несколько фраз, от 2-х до 4-х) и финальные фразы (от 2-х до 4-х), которые персонаж говорит после завершения урока.

Общий сюжет: персонаж, лисенок путешествует и изучает иностранный язык. Уроки объединяются в группы по уровню знаний и должны быть связаны одной сюжетной линией. Группа уроков состоит из 20-25 уроков. Пример: приложение Buddy – English for Kids