Требуется создать скрипт для звонка, который будет использоваться телемаркетологами для напоминания ученикам о завершении тестирования. Скрипт должен включать приветствие, вопрос о том, удобно ли говорить, и две ветки диалога. При ответе 'да' сообщить о нехватке мест и дедлайне до 1 мая, при ответе 'нет' уточнить причину. Время выполнения задания - 1 час.