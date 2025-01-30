Требуется создать скрипт для звонка, который будет использоваться телемаркетологами для напоминания ученикам о завершении тестирования. Скрипт должен включать приветствие, вопрос о том, удобно ли говорить, и две ветки диалога. При ответе 'да' сообщить о нехватке мест и дедлайне до 1 мая, при ответе 'нет' уточнить причину. Время выполнения задания - 1 час.
Сценарии
Нужно написать сценарии на финансовую тематику. Тз предоставлю. В среднем сценарий выходит на 10-15 минут. Тему дам и по меры работ тоже
Заявки фрилансеров
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