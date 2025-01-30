Сценарии

  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт38 заявок243 просмотра

Нужно написать сценарии на финансовую тематику. Тз предоставлю. В среднем сценарий выходит на 10-15 минут. Тему дам и по меры работ тоже

Написание сценариев
3 месяца назад
guest_1720920248699
10 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Наталя
 
31 год
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Владислава
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Мария
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Вікторія
 
23 года
год в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Иван
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Дарина
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Марина
 
24 года
9 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Ілона
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Софія
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Вікторія
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Наталия
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Была
14 часов назад
3 месяца назад
Артем
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Марія
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Тимофей
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Юлія
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Мар'яна
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Олександра
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Наталия
 
24 года
год в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Юлія
 
32 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Лілія
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Владислав
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Олександр
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Саша
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ростислав
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ігор
 
37 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Діана
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Олександр
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Діана
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
день назад
3 месяца назад
Олександр
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Яна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
70 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Надежда
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
37 минут назад
49 отзывов
3 месяца назад
Вадим
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Віта
 
23 года
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Написать скрипт для звонка

    Требуется создать скрипт для звонка, который будет использоваться телемаркетологами для напоминания ученикам о завершении тестирования. Скрипт должен включать приветствие, вопрос о том, удобно ли говорить, и две ветки диалога. При ответе 'да' сообщить о нехватке мест и дедлайне до 1 мая, при ответе 'нет' уточнить причину. Время выполнения задания - 1 час.

    Написание сценариев
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Оператор чата

    $2000

    Ищется оператор чата для общения с клиентами. Работа удаленная, без вложений. Заработок от $1000 до $2000 в месяц, зависит от качества работы. Опыт в агентстве ускоряет карьерный рост до администратора. График работы гибкий, общение на английском не обязательно.

    Telegram
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Залишити відгук на одному з сайтів - OtzyvUA.net, Compania.co

    $5

    Необхідно залишити відгук на сайтах OtzyvUA.net або Compania.co. Виконавець повинен мати старий аккаунт на одному з цих ресурсів. Текст відгуку буде надано. Завдання буде вважатися виконаним після успішної модерації відгуку.

    Написание отзывовLinkedIn
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Копирайтер на удаленную работу

    В компанию по банкротству требуется опытный копирайтер для удаленной работы. Задача: создание цепляющих текстов. Изначально предоставим информацию о нише, но ожидаем самостоятельного включения в работу. Планируется написание 8 статей в месяц.

    Написание статейНаписание текстов
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Копирайтер для статей по дизайну интерьера

    Ищется копирайтер для написания статей на темы дизайна интерьера. Обязанности: написание 2-3 статей в неделю объемом 6000-12000 знаков, выбор изображений и внесение правок. Необходим опыт в SEO-копирайтинге и внимание к деталям. Соблюдение дедлайнов обязательно.

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Редактор для приложения о здоровье

    Требуется редактор для приложения о здоровье, который сможет адаптировать научные тексты от врачей в легкие и понятные посты. Ожидаются примеры работ и информация о расценках.

    Написание постовРедактирование текстов
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Оператор чата

    $1500

    Ищем операторов чата для работы онлайн. Предлагаем фиксированный доход 40% от анкеты и бонусы. Работа из любой точки мира, быстрое обучение для новичков, поддержка 24/7. Обязанности: текстовое общение на сайтах с высокой посещаемостью. Заработок от 700 до 1500 долларов в месяц. Присоединяйтесь к команде!

    Telegram
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад