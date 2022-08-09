Требуется сценарист для создания сценариев YouTube видеороликов в жанре фильмов и сериалов, похожих на Марвел, ДС, Пацаны и проекты от Нетфликса. Сценарий должен быть рассчитан на 10 минут видеоматериала. Идеальный кандидат имеет опыт написания сценариев и хорошо разбирается в современных трендах.