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Протестировать небольшую программу на баги
Протестировать небольшую программу на баги (ошибки).
Оплата договорная.
Желательно, чтобы программу тестировали команда или компания, не обязательно, но желательно.
Заявки фрилансеров
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