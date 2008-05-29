Протестировать небольшую программу на баги

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт23 заявки356 просмотров

Протестировать небольшую программу на баги (ошибки).

Оплата договорная.

Желательно, чтобы программу тестировали команда или компания, не обязательно, но желательно.

17 лет назад
Netsca
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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