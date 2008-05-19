Тестирование вывода на экран на ассемблера

В проекте "Миниальный набор групп операторов на ассемблере" http://weblancer.net/projects/22506.html

я описал требования к набору операторов ассемблера для создания нового языка программирования.

Работа в принципе была выполнена программистом А.А. и полностью оплачена с моей стороны

Базовый вариfнт транслятора мною разработан, однако возникла проблема.

У А.А. старый компьютер, поэтому он лишен возможности качественно протестировать вывод на экран.

На компьютерах этого года выпуска вывод не работает.

Конкретно - выводится только часть изображения. причем чем мощнее компьютер, тем сильнее проглатывается вывод

Что мне нужно?

Я передаю текст программы на ассемсблере. В нем надо устранить ошибку и вернуть мне.

Тексты очень небольшие и простые.

Когда я получу исправления и проверю работу программы оплата немедленно - 7000 рублей.

С уважением, Виктор Воронков

е-м [email protected]