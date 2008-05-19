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Тестирование вывода на экран на ассемблера
В проекте "Миниальный набор групп операторов на ассемблере" http://weblancer.net/projects/22506.html
я описал требования к набору операторов ассемблера для создания нового языка программирования.
Работа в принципе была выполнена программистом А.А. и полностью оплачена с моей стороны
Базовый вариfнт транслятора мною разработан, однако возникла проблема.
У А.А. старый компьютер, поэтому он лишен возможности качественно протестировать вывод на экран.
На компьютерах этого года выпуска вывод не работает.
Конкретно - выводится только часть изображения. причем чем мощнее компьютер, тем сильнее проглатывается вывод
Что мне нужно?
Я передаю текст программы на ассемсблере. В нем надо устранить ошибку и вернуть мне.
Тексты очень небольшие и простые.
Когда я получу исправления и проверю работу программы оплата немедленно - 7000 рублей.
С уважением, Виктор Воронков
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