Тестирование вывода на экран на ассемблера

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт13 заявок328 просмотров

В проекте "Миниальный набор групп операторов на ассемблере" http://weblancer.net/projects/22506.html

я описал требования к набору операторов ассемблера для создания нового языка программирования.

Работа в принципе была выполнена программистом А.А. и полностью оплачена с моей стороны

Базовый вариfнт транслятора мною разработан, однако возникла проблема.

У А.А. старый компьютер, поэтому он лишен возможности качественно протестировать вывод на экран.

На компьютерах этого года выпуска вывод не работает.

Конкретно - выводится только часть изображения. причем чем мощнее компьютер, тем сильнее проглатывается вывод

Что мне нужно?

Я передаю текст программы на ассемсблере. В нем надо устранить ошибку и вернуть мне.

Тексты очень небольшие и простые.

Когда я получу исправления и проверю работу программы оплата немедленно - 7000 рублей.

С уважением, Виктор Воронков

е-м [email protected]

HTMLАссемблер
17 лет назад
Voronok
Виктор 
73 года
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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