Заработай на своём телефоне

Предлагаю возможность каждому заработать денег на своём телефоне.

Всё, что нужно - загрузить тестовое java-приложение, понажимать кнопки и сделать 4 снимка фотоаппаратом. Работы на 5 минут, особой квалификации не требуется.

Скидывайте в личку список телефонов, на которых Вы можете потестировать, я отвечу какие модели нужны, а какие нет.

За каждую протестированную модель - 5$.