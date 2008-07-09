Заработай на своём телефоне

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Завершен142 заявки3612 просмотров

Предлагаю возможность каждому заработать денег на своём телефоне.

Всё, что нужно - загрузить тестовое java-приложение, понажимать кнопки и сделать 4 снимка фотоаппаратом. Работы на 5 минут, особой квалификации не требуется.

Скидывайте в личку список телефонов, на которых Вы можете потестировать, я отвечу какие модели нужны, а какие нет.

За каждую протестированную модель - 5$.

Java
17 лет назад
molotok
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
48 отзывов

Выбранные исполнители

PsixROs
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Safimir
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$8
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lukkan
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$5
perimetrovchik
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$15
Отличная работа прекрасного качества.
Прекрасный заказчик. Все без изъянов и без задержек.
TimKas
34 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Чёткая постановка задачи, оплата в срок. Всем советую сотрудничать.
Ffour
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$15
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Всем рекомендую!
Silence-6
Ольга 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
$10
Все сделано согласно ТЗ, как по маслу.
Грамотно составленное задание, своевременная оплата. Отличный заказчик. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.
Ordos
Павел 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$5
Сделано быстро и качественно.
Dm55
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Corrupt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$5
Отличные снимки, быстрый результат.
Оплата в срок.Задание было изложено четко и ясно. Спасибо за отзыв.
Freeman-lex
Александр 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$6
Всё сделано отлично, без проблем.
Хорошо сработались, ставит задачу четко и понятно.
nuro4ka
Строка 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Прекрасно справилась с заданием, несмортя на возникшие трудности.
Хороший заказчик, четкая формулировка задания, своевременная оплата.
pvs109
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Положительный человек.Было приятно с ним работать
enduk-enduk
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HIKOLYAN
Николай 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
yura-pro
Юра 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
Всё сделано хорошо и очень быстро.
Все ок.
Fanwow
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, всем советую протестировать на своем телефоне игру!
batty4
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$15
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень оперативно , а главное безовсяких проблем. Всем советую!
fworks
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
$25
Серьёзный подход, качественное исполнение.
Грамотная, четкая постановка задачи. Быстрая оплата. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем и другим рекомендую!
firstbyte
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интересно было протестировать приложение. Хороший и пунктуальный заказчик.
klec
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
Сделал всё быстро и без проблем.
organoid
Влад 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотное определение задачи, своевременная оплата, вообще приятный заказчик. Рекомендую!
marisha_it
Марина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$10
Отличное, быстрое исполнение.
Приятно работать: задание сформулировано четко, оплата сразу после выполнения и никаких неожиданностей
_strike_
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
faust1987
37 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$5
Всё сделано быстро и качественно.
Честный и порядочный заказчик! И побольше такой работы как у него!:)
DNKA
Ekaterina 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 отзывов
17 лет назад
$5
Молниеносное исполнение, прекрасный результат.
Приятный,положительный заказчик мгновенная оплата 10 баллов)
NikolVas
Николай 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$3
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
snakesoft
Владимир 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
javaitek
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$3
1 день
Сделал быстро и в точности с поставленным заданием.
Точно сформулировал задание. Своевременная оплата. Приятно сотрудничать.
avalanche
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$6
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Порядочный заказчик. Все сделано, как и договаривались.
alexandr94
Александр 
31 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$3
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

PsixROs
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Safimir
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
lukkan
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
perimetrovchik
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
TimKas
34 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Ffour
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Silence-6
Ольга 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
Ordos
Павел 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Dm55
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Corrupt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Freeman-lex
Александр 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
nuro4ka
Строка 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
pvs109
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
enduk-enduk
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
HIKOLYAN
Николай 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
yura-pro
Юра 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Fanwow
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
batty4
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
fworks
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
firstbyte
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
klec
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
organoid
Влад 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
marisha_it
Марина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
_strike_
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
faust1987
37 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
DNKA
Ekaterina 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 отзывов
17 лет назад
NikolVas
Николай 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
snakesoft
Владимир 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
javaitek
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
avalanche
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
alexandr94
Александр 
31 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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